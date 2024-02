Haben die Visa-Chefs darauf gepokert?

Visa wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge feststellt. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist. Die Redaktion hat auch 4 positive und 3 negative Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer positiven Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Visa mit 0,8 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,74 % für IT-Dienstleistungen. Daher wird die Ausschüttung als schlecht bewertet.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich Visa über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Diskussionsintensität ist dabei mittelmäßig, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, weshalb Visa in diesem Punkt als gut eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Visa mit 283,6 USD 15,39 % über dem GD200 (245,78 USD) liegt und somit ein gutes Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 268,42 USD im positiven Bereich. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass der Kurs der Visa-Aktie als gut bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

