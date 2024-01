Haben die Virgin Galactic-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Virgin Galactic-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 60, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 41,84 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Virgin Galactic-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den letzten Tagen waren weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Virgin Galactic-Aktie 1 Analystenbewertung, die neutral ausfiel. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 63,27 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Virgin Galactic-Aktie am letzten Handelstag bei 2,45 USD lag, was einem Unterschied von -19,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,03 USD entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (2,45 USD) über dem 50-Tages-Durchschnitt von 2,05 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Virgin Galactic-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.