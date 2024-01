Haben die Veritas Farms-Chefs damit gerechnet?

Die Veritas Farms hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 0,026 USD eine negative Entwicklung verzeichnet. Der Kurs liegt derzeit -13,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auch über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -35 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Veritas Farms aktuell überverkauft ist, was kurzfristig zu Kursrücksetzern führen könnte. Der RSI7 liegt bei 25 Punkten und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weniger aussagekräftig und liegt bei 58,9, was als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als neutral, wobei überwiegend neutrale Themen rund um die Veritas Farms diskutiert werden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.