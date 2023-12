Haben die Verisk Analytics-Chefs darauf gepokert?

Derzeit schüttet Verisk Analytics niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 4,69 Prozentpunkte (0,55 % gegenüber 5,24 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Verisk Analytics insgesamt 11 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Verisk Analytics. Die durchschnittliche Kursprognose von 218,4 USD ergibt ein Abwärtspotential von -8,08 Prozent, was also eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Verisk Analytics hierfür eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Verisk Analytics mit einer Rendite von 28,68 Prozent mehr als 119 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,18 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Verisk Analytics mit 22,5 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI-Werts von 48,25 wird die Verisk Analytics als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".