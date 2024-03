Haben die Verbund-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Der Aktienkurs des Unternehmens Verbund hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,79 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -2,88 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbund liegt mit 11,41 unter dem Branchendurchschnitt von 16,13, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer positiven fundamentalen Analyse führt.

Jedoch weist Verbund eine niedrigere Dividendenrendite von 2,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,75 % auf, was zu einer negativen Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt. Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu Verbund veröffentlicht wurden, jedoch negative Signale auf der analytischen Seite zu erkennen sind.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Kategorien eine gemischte Bewertung für Verbund, mit positiven Entwicklungen im Aktienkurs und der fundamentalen Analyse, aber negativen Signalen bezüglich der Dividendenrendite und dem Anleger-Sentiment.