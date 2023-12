Haben die Verano Holdings-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Diskussionen über Verano auf Social-Media-Plattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Verano bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Stimmung hat sich für Verano jedoch in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Verano als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 0 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Anlegerstimmung "Gut" ist, während die Aktie selbst mit "Schlecht" bewertet wird. Analysten schätzen die Aktie als "Gut"-Titel ein, und der RSI weist auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Verano Holdings-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Verano Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Verano Holdings-Analyse.

Verano Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...