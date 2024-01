Haben die Value Line-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Die Value Line hat ihre Dividendenpolitik überprüfen lassen und dabei eine negative Differenz von -3,05 Prozent zum Branchendurchschnitt festgestellt. Daher hat das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte die Value Line jedoch eine Rendite von 18,59 Prozent verzeichnen, was mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor liegt. Dies führte zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Value Line liegt bei 66,08, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 45 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Value Line daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Value Line aktuell bei 25,59, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,47 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine positive Bewertung.