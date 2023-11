Haben die Value Convergence-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Finanzinstrument derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei der Bewertung der Value Convergence-Aktie verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso liegt der RSI25 bei 54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Value Convergence-Aktie mit -3,03 Prozent um mehr als 0 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,38 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Value Convergence-Aktie mit 1,35 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Value Convergence-Aktie liegt mit einem Wert von 9 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 22. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite der Value Convergence-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.