Haben die Upwork-Chefs darauf gepokert?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten von Upwork haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Upwork diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Upwork mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält eine "schlecht"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Upwork langfristig als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13,67 USD, was einer Erwartung von -9,97 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Eine Analyse von Upwork in Bezug auf diese Faktoren ergab eine starke Aktivität und deutet auf eine gute langfristige Stimmung hin. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen tendiert, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Upwork in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft.