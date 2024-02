Haben die Upstart Holdings-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Upstart haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen waren jedoch weder besonders intensiv noch vernachlässigbar, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf den Diskussionen in sozialen Medien und anderen Interaktionen rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Auch in den letzten Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Die Analysten haben ihre Einschätzungen für Upstart in den letzten 12 Monaten abgegeben. Dabei wurde die Aktie einmal als gut, dreimal als neutral und dreimal als schlecht bewertet. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als neutral eingestuft. Aktuell liegen keine neuen Einschätzungen der Analysten vor. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Entwicklung des Kurses und haben ein mittleres Kursziel von 28,25 USD festgelegt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Upstart bei 32,18 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 31,76 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 34,93 USD, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamtbewertung der Aktie.