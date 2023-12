Haben die Universe-Chefs damit gerechnet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit auch die Aktie von Universe Entertainment And Culture diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Universe Entertainment And Culture beschäftigt. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Universe Entertainment And Culture aktuell mit dem Wert 50 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral".

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Universe Entertainment And Culture-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,29 HKD, was einer Abweichung von -3,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,27 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,7 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger oder in der Intensität der Diskussionen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Universe Entertainment And Culture-Aktie ausgesprochen.