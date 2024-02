Haben die Universal-Chefs darauf gepokert?

In den letzten zwei Wochen wurde die Universal -Va-Aktie von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen herausgefunden hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 52,31 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 49,76 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -4,87 Prozent und führt zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (59,53 USD) im Vergleich zum aktuellen Kurs (-16,41 Prozent), ergibt sich eine "schlechte" Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "neutral" Rating für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Universal -Va mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,1 bewertet, was 60 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Tabak" (30,5). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "guten" Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 4, was eine positive Differenz von +0,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Tabak" ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Universal -Va heute als "neutral".