Haben die United Health Products-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von United Health Products wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 0,25 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,21 USD, was einem Unterschied von -16 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,26 USD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs darunter liegt (-19,23 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über United Health Products in den sozialen Medien gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über United Health Products unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für United Health Products beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Abschließend wurde die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, um festzustellen, ob sie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 66,5, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält United Health Products daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.