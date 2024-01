Haben die Unipos-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Unipos wurde der 7-Tage-RSI auf 50 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Unipos-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI25 zeigt mit einem Wert von 47,22 an, dass Unipos weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Unipos-Aktie kurzfristig gesehen als "Neutral" einzustufen. Mit einem Kurs von 157 JPY liegt sie +1,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,03 Prozent liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Unipos war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung für Unipos. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Unipos eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und das langfristige Stimmungsbild.