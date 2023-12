Haben die Ulta Beauty-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie der Ulta Beauty wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 10 guten, 3 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ulta Beauty. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 571 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,67 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie als "gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI von Ulta Beauty derzeit bei 31,43 Punkten eingestuft, was auf eine neutrale Position hinweist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 21,71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt als "gut" bewertet.

Die langfristige Stimmungslage wird nicht nur von Analysten, sondern auch von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. In diesem Zusammenhang zeigt die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ein unterdurchschnittliches Bild. Daher wird die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Ulta Beauty als "schlecht" eingestuft.

Auf fundamentaler Ebene weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,79 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft und erhält daher die Bewertung "gut".