Haben die Tubize-Fin-Chefs darauf gepokert?

Financiere De Tubize wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Betrachtet man den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser momentan bei 30,61 Punkten, was bedeutet, dass die Financiere De Tubize-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 35,43 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Financiere De Tubize eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Financiere De Tubize derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 71,51 EUR, während der Kurs der Aktie bei 69,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,67 Prozent entspricht. Auch der GD50, der auf Basis der vergangenen 50 Tage berechnet wird, führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Wert bei 66,29 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,99 Prozent entspricht.

Bei der Untersuchung von Stimmung und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Ebenso wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Financiere De Tubize daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.