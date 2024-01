Haben die Treasury Wine Estates-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Treasury Wine Estates liegt der RSI bei 34,38, was auf eine "Neutral" Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46 für die Treasury Wine Estates, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,57 auf, was 40 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" (44,12). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, wodurch die Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Treasury Wine Estates anhand der Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung der Stimmung zum Negativen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist Treasury Wine Estates eine Dividendenrendite von 4,24 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,7 Prozent liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.