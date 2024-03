Haben die Tracon Pharmaceuticals-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Tracon-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,372 USD einen Abstand von +55 Prozent zum GD200 (0,24 USD) hat, was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,22 USD, was einem Abstand von +69,09 Prozent entspricht und ebenfalls als gutes Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Tracon-Aktie als "Gut" eingeschätzt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tracon-Aktie liegt bei 43,77, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 39,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung. Während in den Kommentaren und Meinungen in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass die Stimmungslage zunehmend schlechter wurde und die Aktie weniger Beachtung erhielt, was zu einem schlechten Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tracon-Aktie gemäß der technischen Analyse und Anlegerstimmung als neutral bis schlecht bewertet wird.