Haben die Tower Semiconductor-Chefs damit gerechnet?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Tower Semiconductor. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Tower Semiconductor daher ein "Neutral"-Rating.

Von den Analysten liegt für die Tower Semiconductor-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung vor, ohne neutrale oder negative Bewertungen. Dies entspricht im Durchschnitt einem "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD, was einer potenziellen Steigerung um 14,79 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 30,49 USD entspricht. Somit erhält die Tower Semiconductor-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tower Semiconductor-Aktie der letzten 200 Handelstage mit 34,13 USD deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 30,49 USD liegt, was einer Differenz von -10,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung mit einem Kurs von 25,36 USD, der über dem letzten Schlusskurs liegt, was einer Steigerung von +20,23 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung bezüglich der Tower Semiconductor-Aktie wird auch von den Anlegern positiv wahrgenommen, wie aus den Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Tower Semiconductor aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.