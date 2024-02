Haben die Tokyo Electron-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electron":

Der Aktienkurs von Tokyo Electron hat im letzten Jahr eine Rendite von 86,56 Prozent erzielt, was 66,1 Prozent über dem Durchschnitt (20,46 Prozent) des Informationstechnologiesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 49,84 Prozent, wobei Tokyo Electron aktuell 36,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, und die Diskussionsintensität ist ebenfalls gesunken. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet, was auch zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Tokyo Electron-Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Tokyo Electron liegt mit 1,22 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,83 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und von der Redaktion mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Stimmungen und Einschätzungen rund um die Tokyo Electron-Aktie hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Redaktion ist also der Meinung, dass die Aktie von Tokyo Electron bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.