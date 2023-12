Haben die Togami Electric Mfg-Chefs darauf gepokert?

Die Togami Electric Manufacturing hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 2236 JPY erreicht, was einem Plus von 1,97 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz von +10,91 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Togami Electric Manufacturing wird der 7-Tage-RSI mit 52,73 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Togami Electric Manufacturing. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Togami Electric Manufacturing ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.