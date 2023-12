Haben die Till Capital-Chefs damit gerechnet?

Die Till Capital hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 3,45 CAD erreicht, was einer Abweichung von -15,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung von -19,2 Prozent zum GD200. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

In Bezug auf die weichen Faktoren wurde eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz vorgenommen. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält Till Capital für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Till Capital daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien in Bezug auf Till Capital aufgegriffen. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Till Capital-Aktie beträgt aktuell 38, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 53,28 ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Till Capital.

