Haben die Tianqi Lithium H Yc 1-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen. Für Tianqi Lithium wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,32 Punkten, was darauf hinweist, dass die Tianqi Lithium-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 68,71. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tianqi Lithium bei 45,39 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 32,75 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -27,85 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein schlechtes Signal, da die Differenz bei -15,51 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und Buzz rund um Tianqi Lithium war in den letzten Wochen negativ. Die Zunahme negativer Kommentare in den Social Media und das Stimmungsbarometer signalisieren eine schlechte Bewertung durch die Redaktion. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Für Anleger ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung basierend auf den Diskussionen in Social Media. In den vergangenen Tagen war die Stimmung gegenüber Tianqi Lithium größtenteils neutral, mit fünf positiven und zwei negativen Tagen sowie sieben unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen vornehmlich eine neutrale Tendenz. Daher erhält Tianqi Lithium von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung für Tianqi Lithium eine neutrale bis schlechte Tendenz, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.