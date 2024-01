Haben die Tianli-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Tianli hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Unterperformance von 37,01 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,94 Prozent, wobei Tianli aktuell 36,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tianli weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Tianli liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat einen Wert von 5,45, was zu einer Differenz von -5,45 Prozent zur Tianli-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Tianli herangezogen. Sowohl der RSI7 (61,19 Punkte) als auch der RSI25 (53,21 Punkte) zeigen an, dass Tianli weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Tianli-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.