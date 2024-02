Haben die Tianjin Ringpu Bio--Chefs darauf gepokert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge erwartet werden, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tianjin Ringpu Bio- wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,53 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 54,61 liegt, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Im Branchenvergleich hat Tianjin Ringpu Bio- in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -19,09 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tianjin Ringpu Bio- eine Outperformance von +6,24 Prozent erzielt hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -21,36 Prozent um 8,51 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Ringpu Bio- liegt bei 19, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Arzneimittel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Ringpu Bio--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,48 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,82 CNH weicht um -15,22 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf einer kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Bild, denn der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 15,37 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -3,58 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Tianjin Ringpu Bio- in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, die insgesamt zu einer neutralen Gesamtbewertung führen.