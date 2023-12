Haben die Thomson ReutersSr B Prf-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung unter den Anlegern zu Thomson Reuters in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet. Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 6 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke negative Stimmungsschwankungen, die jedoch frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Thomson Reuters jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf Thomson Reuters in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Neutral", da es eine Kaufempfehlung, drei neutrale Bewertungen und keine negative Einschätzung gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Thomson Reuters liegt bei 162 CAD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um -14,1 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Thomson Reuters bei 174,57 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 188,59 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der Abstand zum GD200 beträgt +8,03 Prozent, was ebenfalls auf eine positive Bewertung hinweist. Allerdings liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 181,05 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.