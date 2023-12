Haben die Thinkific Labs-Chefs damit gerechnet?

Die Technische Analyse der Thinkific Labs zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 2,23 CAD angestiegen ist, während die Aktie selbst bei 3,09 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +38,57 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der für die vergangenen 50 Tage bei 2,65 CAD liegt, was einem Abstand von +16,6 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Thinkific Labs als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 38,1 und der RSI25 bei 37,34, was in beiden Fällen zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Thinkific Labs festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Thinkific Labs eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Thinkific Labs diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vorwiegend positiv eingestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Thinkific Labs somit eine "Gut"-Bewertung.