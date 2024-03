Haben die Teva Pharmaceutical Industries-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Manulife Financial Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Teva Pharmaceutical Industries. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,22 Punkten, was bedeutet, dass Teva Pharmaceutical Industries weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,64 ein "Neutral"-Rating an. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teva Pharmaceutical Industries mit einem Wert von 13,91 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf Basis dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Teva Pharmaceutical Industries insgesamt positiv ausfallen. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Teva Pharmaceutical Industries mit einer Rendite von -7 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Gesundheitspflege"-Branche mehr als 7 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Aktie mit 7 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.