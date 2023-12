Haben die Tesco-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

In den letzten Wochen hat die Stimmung rund um Tesco deutlich nachgelassen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse ergibt jedoch gemischte Bewertungen. Der längerfristige Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, während der kurzfristige Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tesco eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmungen und Einschätzungen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um Tesco diskutiert. Zusammen mit drei positiven und keinen negativen Handelssignalen führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tesco weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurz- und langfristiger Basis führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tesco gemischte Bewertungen in Bezug auf die Stimmung der Anleger erhält, aber insgesamt als "Gut" eingestuft wird.