Haben die Terasaki Electric-Chefs darauf gepokert?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Terasaki Electric wurde kürzlich in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Terasaki Electric-Aktie liegt bei 6,46, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 19 eine überverkaufte Situation an und wird dementsprechend positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Terasaki Electric-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage über dem Durchschnitt liegt, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Terasaki Electric-Aktie somit überwiegend positive Bewertungen in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse. Lediglich im Bereich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie neutral bewertet.