Haben die Tencent-Chefs darauf gepokert?

In den letzten vier Wochen gab es bei Tencent keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurden weder Zunahmen noch Abnahmen in den Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Tencent einen Wert von 60,3 für den RSI7 und 58,85 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was das Gesamtranking des RSI auf "Neutral" festlegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf negative Meinungen hin, die in den letzten zwei Wochen zugenommen haben. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Insgesamt wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon waren jedoch alle sechs negativ. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird Tencent auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 328,04 HKD, während der aktuelle Kurs bei 298,8 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,91 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 307,08 HKD, was einer Abweichung von -2,7 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

