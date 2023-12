Haben die Teaminvest Private-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Teaminvest Private-Aktie liegt bei 60, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies ergibt eine neutrale Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Teaminvest Private-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Teaminvest Private-Aktie ein positives Signal sendet, da er mit 153,16 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50 hingegen zeigt ein neutrales Signal, da der Abstand +3,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Teaminvest Private-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.