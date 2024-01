Haben die Tarena Intl Adr-Chefs darauf gepokert?

Die Anlegerstimmung für Tarena bleibt neutral, wie aus einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen zeigten sich die Marktteilnehmer weder positiv noch negativ eingestellt, während die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv waren. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tarena daher eine neutrale Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ergab, dass die Stimmung für Tarena in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Infolgedessen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tarena. Auch hier wird die Aktie neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Tarena-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -58,37 Prozent auf. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-27,66 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung für Tarena. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 77,78 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als schlecht eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält die Tarena-Aktie aufgrund dieser Analysepunkte eine schlechte Bewertung.