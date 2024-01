Haben die Tao Heung-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg, lässt sich der RSI berechnen. Für die Tao Heung-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 43,75 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Tao Heung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Tao Heung in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,99 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -4,68 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Tao Heung um 14,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Tao Heung wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergaben eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Daher wird der Aktie von Tao Heung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Tao Heung derzeit eine Rendite von 7,69 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Tao Heung-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.