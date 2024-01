Haben die Talon-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 zu normieren. Ein Talon-RSI von 60 gilt als neutral beurteilt. Der RSI25 liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutral Rating.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Beides führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,13 USD für die Talon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,12 USD, was einem Unterschied von -7,69 Prozent entspricht, und somit zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,11 USD, was zu einem positiveren Rating für die kurzfristigere Analyse führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine positive Bewertung für die Talon-Aktie.