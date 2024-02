Haben die TVI Pacific-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Tvi Pacific liegt bei 50, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 33,33 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tvi Pacific-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 CAD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,02 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+50 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Tvi Pacific-Aktie führt. Somit erhält die Tvi Pacific-Aktie insgesamt eine „Gut“-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Tvi Pacific liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent für die "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine „Schlecht“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Tvi Pacific ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,01 auf, was 100 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer insgesamt positiven Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.