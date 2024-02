Haben die TUT Fitness-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein RSI-Wert von 50 wird als "Neutral" eingestuft, während der RSI25 bei 60 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Tut Fitness-Aktie als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tut Fitness neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tut Fitness.

Bei der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Tut Fitness 0,03 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,015 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -50 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 CAD, was zu einem Abstand von -25 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.