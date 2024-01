Haben die TECO-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Teco 2030 Asa beträgt der aktuelle RSI-Wert 39,29, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 54, was ebenfalls eine neutrale Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Teco 2030 Asa. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Teco 2030 Asa mit einem Wert von 6,78 NOK betrachtet. Da der Aktienkurs bei 4,6 NOK liegt, wird dies als schlecht eingestuft. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) wird die Aktie als schlecht bewertet, da ein Wert von 5,03 NOK vorliegt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird die Teco 2030 Asa neutral bewertet, wohingegen das langfristige Stimmungsbild insgesamt als gut eingestuft wird.