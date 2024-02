Haben die Swisscom-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Die Swisscom-Aktie weist eine Dividendenrendite von 4,36 Prozent auf, was 1,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentabel bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Swisscom bei 535,47 CHF, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 517,4 CHF liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral", da die Distanz zum GD200 -3,37 Prozent beträgt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 510,06 CHF, was einen Abstand von +1,44 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Telekommunikationsdienste" zeigt sich, dass die Swisscom-Aktie mit einer Rendite von 2,25 Prozent mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,19 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Swisscom-Aktie mit 2,94 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv bezüglich der Swisscom-Aktie. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen in der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.