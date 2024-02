Haben die Swiss Re-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Swiss Re hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,73 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 7,23 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +3,49 Prozent im Branchenvergleich für Swiss Re. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,42 Prozent, wobei Swiss Re 2,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Swiss Re ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung von Anlegerkommentaren und -befunden auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Stimmung überwiegend negativ war. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Swiss Re in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung. Die Analyse von Handelssignalen ergab neun konkret berechnete Signale (8 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Daher wird Swiss Re hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Re-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 93,11 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 97,76 CHF lag, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergab einen ähnlichen Wert, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Swiss Re-Aktie zur Folge hat. Insgesamt erhält die Swiss Re-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysen zeigen, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.