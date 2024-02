Haben die Surgutneftegas-Chefs damit gerechnet?

Surgutneftegas Pjsc, ein Unternehmen aus der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 1,94 %, was 1,94 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Surgutneftegas Pjsc liegt bei 48,98 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da auch hier weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation vorliegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surgutneftegas Pjsc liegt bei 3,01, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen auch negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.