Haben die Surgery-Chefs damit gerechnet?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analysten ihre Bewertungen zur Surgery-Aktie abgegeben. Davon waren 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Surgery-Aktie. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 33,53 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 33,7 USD bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Surgery-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,35 Prozent erzielt, was 15,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 6,76 Prozent, und die Surgery-Aktie liegt aktuell 3,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Surgery-Aktie von 33,7 USD +4,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 -0,33 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Surgery-Aktie 90,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 90 Prozent für die Branche "Gesundheitsdienstleister". Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.