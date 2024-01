Haben die Strats Allstate-Chefs damit gerechnet?

In den letzten 200 Handelstagen schloss die Strats-Aktie im Durchschnitt bei 21,81 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 22,07 USD, was einer Steigerung von 1,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 21,9 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+0,78 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 73,33, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,02 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Strats.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Das langfristige Stimmungsbild wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Strats-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Strats Allstate-Analyse vom 14.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Strats Allstate jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Strats Allstate-Analyse.

Strats Allstate: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...