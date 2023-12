Haben die Strategic Education-Chefs darauf gepokert?

Die Analyse der Stimmungs- und Diskussionslage ergibt ein neutrales Bild für die Aktie von Strategic Education. Während des vergangenen Monats gab es keine wesentliche Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 80,8 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 93,78 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 87,37 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Strategic Education-Aktie daher eine positive Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Hinsichtlich der Dividende liegt Strategic Education mit einer Ausschüttung von 2,64 % nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Strategic Education-Aktie ist positiv, mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 97,5 USD festgelegt, was auf eine zukünftige Performance von 3,97 Prozent hindeutet und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion ein positives Rating auf Basis der Analysteneinschätzung.