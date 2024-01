Haben die Stephan-Chefs darauf gepokert?

Die Stephan-Aktie wird aktuell technisch analysiert, und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird sie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,28 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,21 USD liegt, was einer Abweichung von -5,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,34 USD ergibt eine Abweichung von -9,7 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Stephan-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Stephan diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab, weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert der Stephan-Aktie liegt bei 48,94, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.