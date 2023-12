Haben die Starland-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Luminor zeigt mit einem Niveau von 100 eine "schlechte" Einstufung an. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 71,43, was ebenfalls auf eine "schlechte" Einschätzung hindeutet.

Unsere Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger in Bezug auf Luminor untersucht. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Luminor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,059 SGD liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche negative Bewertung. Insgesamt wird die Luminor-Aktie daher charttechnisch als "schlecht" eingestuft.

Die Untersuchung des Stimmungsbildes und des "Buzz" in den sozialen Medien zeigt keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird Luminor auch in diesem Kriterium als "neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Luminor eine neutrale Gesamtbewertung, basierend auf der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger.