Haben die Standard Chartered - 8.25% Prf Irr Gbp 1-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie von Standard Chartered bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,29 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 2,99 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich. Obwohl sich die Anzahl der Beiträge verringert hat, wird auch dies negativ bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie von Standard Chartered in den letzten 200 Handelstagen bei 669,17 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 642,6 GBP bedeutet eine Abweichung von -3,97 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt werden als neutral bewertet, da beide Schlusskurse nahe am gleitenden Durchschnitt liegen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Standard Chartered liegt bei 63,76, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält Standard Chartered daher in der einfachen Charttechnik und im RSI eine neutrale Bewertung.