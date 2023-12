Haben die Speedy Global-Chefs darauf gepokert?

Die Dividende der Aktie von Speedy Global liegt derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgüter darstellt. Die Dividendenrendite liegt um 6,18 Prozentpunkte niedriger, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Speedy Global mit einem Wert von 4,15 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das durchschnittliche KGV der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 32, was einem Abstand von 87 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" angesehen werden und erhält daher eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Speedy Global in Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Speedy Global konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde registriert, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Speedy Global daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.