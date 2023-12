Haben die Speedy Global-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Speedy Global hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,99 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -61,55 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,57 Prozent gestiegen. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,45 Prozent hatte, lag Speedy Global um 47,44 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Speedy Global mit einem Wert von 4,15 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 37,59, was eine Unterbewertung um 89 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Speedy Global wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Speedy Global-Aktie ein "Neutral"-Rating.