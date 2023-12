Haben die Spectral Medical-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Spectral Medical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,33 CAD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 0,38 CAD einen Abstand von +15,15 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,35 CAD, was einer Differenz von +8,57 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild für die Spectral Medical-Aktie in den vergangenen vier Wochen verbessert. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Bei der Dividende schneidet Spectral Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (1,9 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Spectral Medical liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.